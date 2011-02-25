В Сумах произошли стычки сторонников Януковича и оппозиции

Сегодня в Сумах на улице Соборной произошло несколько стычек между сторонниками президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и участниками акции «Парад невыполненных обещаний», проводимой по случаю первой годовщины пребывания последнего на должности Главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, представители молодежной общественной организации «Молодой Народный Рух» принесли в сквер у памятника Тарасу Шевченко портрет президента в полный рост, к которому была приклеена подпись: «ЯКУНЕВИЧ В. Ф.».

Готовясь к пешей демонстрации по центральной улице города, участники акции стали прикреплять на свою одежду различные надписи, связанные с невыполненными обещаниями В.ЯНУКОВИЧА как кандидата в президенты. Двухметровый портрет президента они оставили в стороне возле дерева.

Внезапно около десяти парней спортивного телосложения, среди которых были и депутаты Сумского городского совета от Партии регионов, в частности - Юрий ПЕРЕПЕКА, схватили портрет и попытались его разорвать. Сторонники президента свалили на снег нескольких участников молодежной акции, пытавшихся вернуть портрет. При этом несколько ударов получил сваленный в снег депутат Сумского горсовета от партии «ВО «Батькивщина» Семен САЛАТЕНКО.

Милиция начала разнимать дерущихся, которые рядом устроили новую потасовку. При этом под крики: «Это наш президент!» портрет В. ЯНУКОВИЧА был разорван на несколько частей и унесен сторонниками Партии регионов в неизвестном направлении.

После этого инцидента к участникам акции присоединились члены областной организации партии «За Украину!», и вместе они отправились по ул. Соборной в сторону облгосадминистрации, где в это же время проходило большое совещание с участием министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА.

Демонстранты несли государственный флаг Украины и плакат «Парад невыполненных обещаний», на одежде у них были надписи, на которых указывались невыполненные президентом предвыборные обещания: «Возрождение украинской культуры», «Минимальная пенсия – 1200 грн уже в 2011 году», «Налоговые каникулы для малого бизнеса», «Статус госслужащего для представителей образования и медицины», «Повышение соцстандартов», «Преодоление коррупции», «Дешевый российский газ» и другие.

В шествии также участвовали 10 персонажей, символизирующие невыполненные обещания: девушка в вышиванке и парень с портретом министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА (символизировали обещание возрождать и развивать украинскую культуру), парень в военной форме (обещание перейти на контрактную армию), молодой человек с долларом (обещание бороться с коррупцией), пожилой пенсионер (обещание повысить пенсии), парень с игрушечным вертолетом (обещание сократить растраты на содержание органов власти), парень с Налоговым кодексом (обещание налоговых каникул для малого бизнеса на 5 лет), парень с большой зажигалкой (обещание низких цен на газ) и другие.

При входе на площадь Независимости участников акции опять встретили около 30 сторонников Партии регионов, которые, преградили им путь к зданию ОГА и разорвали плакат «Парад невыполненных обещаний». Несмотря на это, демонстранты прошли на центральную площадь, где провели символический митинг. Сторонники Партии регионов, а также значительное количество офицеров милиции в стороне наблюдали за происходящим.

Участники акции выставили президенту за работу в течение года «двойку».

«Прогнали немецких, прогоним и донецких!», - скандировал в мегафон С.САЛАТЕНКО.

Собравшиеся в стороне сторонники Главы государства в это время скандировали: «Янукович! Янукович!»

В пресс-релизе, который был разослан перед мероприятием организаторами, указывалось, что любой желающий может написать свои претензии к президенту и бросить яйцо в его изображение. Однако в связи с отсутствием портрета метание яиц не состоялось.