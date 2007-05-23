Костенко не хочет делать с Луценко винегрет

Украинская Народная партия пока отказывается создавать единую партию с "Народной Самообороной" Юрия Луценко. Об этом в эфире "5 канала" заявил лидер УНП Юрий Костенко.

"В договоре было написано: давайте создадим после выборов 2007 года одну партию. Я выразил свое удивление - Юрий Луценко на каждом митинге говорит "Я - левый, я - социалист, я - социал-демократ..", а речь идет о правоцентристской партии. Если в этой партии будет Украинская Правыця - ярко выраженная правая политическая сила, то как мы можем объединяться в одну партию с Юрием Луценко? Мы не хотим делать винегрет политический, из которого никогда не выйдет партии. По большому счету - это уже многократно опробовали в новейшей украинской истории - создать из хороших ребят так называемые "партии власти" и из этого ничего не выходило, поскольку у нее не бывает идеологической расцветки и идеологической позиции. Партия - это в первую очередь - какой будет политика относительно реформирования жилищно-коммунального хозяйства, какими будут ценовая политика, таможенная, тарифная, - то есть какой будет политика. Вот с этого начинается партия. Вот давайте с этого начнем разговор о партии, а не с того, что на одном митинге говорить, мол я готов и правую партию создавать, завтра я левую готов, послезавтра - либеральную. Ну, знаете, такая всеядность мне лично не присуща. Я с начала национально-освободительного движения стал на позицию правую и с этой позиции не схожу. Поэтому здесь об одной партии мы, конечно, не можем говорить сегодня с господином Юрием Луценко", - сказал лидер УНП.