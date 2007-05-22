Мороза призывают опубликовать изменения в бюджет без подписи Ющенко

Партия регионов призывает Председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА опубликовать за своей подписью изменения в государственный бюджет на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании парламента первый заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

Он напомнил, что 19 мая истек срок, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был подписать Закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год».

В этой ситуации, по словам В.КИСЕЛЁВА, данный закон должен быть опубликован в газете «Голос Украины».

«Я понимаю, что есть юридические нюансы, но то, что творит сегодня Президент Украины, вообще вышло за рамки Конституции», - отметил В.КИСЕЛЁВ.

Он отметил, что данный закон сегодня «ждут 17 млн. наших граждан».

По его словам, Кабинет Министров уже с 1 июня должен выполнять данный закон о повышении заработных плат, пенсий и социальных выплат. «Я настаиваю, чтобы вы (А.МОРОЗ – УНИАН) опубликовали его за своей подписью», - подчеркнул В.КИСЕЛЁВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины V созыва приняла 4 мая Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». В соответствии с этими изменениями, в частности, заработная плата работников бюджетной сферы вырастет с марта до октября на 40%.

15 мая парламент поручил Председателю ВР А.МОРОЗУ безотлагательно обратиться к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с предложением срочно подписать и обнародовать законы Украины, принятые парламентом в течение апреля.

В то же время представители Секретариата Президента не раз заявляли, что В.ЮЩЕНКО не подпишет ни одного закона, принятого нелегитимной Верховной Радой.

В свою очередь А.МОРОЗ 20 мая напоминал, что Конституцией Украины предусмотрено, что после 15 дней получения Президентом закона в случае, если он не внес в него изменений, то закон считается поддержанным Президентом и должен публиковаться за подписью Председателя ВР.