Литвин оценил Януковича прогнозировано

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что одним из позитивов года президентства Виктора ЯНУКОВИЧА – «является предсказуемость и определенность» в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

При этом он добавил: «каждый может воспринимать ее по-своему, но нет той грызни, которую переживала страна на протяжении предыдущих 5 лет на высших ступенях власти».

Председатель ВР подчеркнул, что сегодня в Украине «есть понимание общей ответственности».

В.ЛИТВИН отметил, что вторым позитивом является – «настрой на проведение преобразований» в Украине. При этом он заметил, что не все эти преобразования будут безболезненными.

Третьим позитивом В.ЛИТВИН назвал «определенность места Украины в мире». «Я имею в виду основы внутренней и внешней политики Украины», - добавил он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «непростой этот год у нас был, особенно если учитывать, что у нас было колоссальное падение экономики, особенно если учитывать, что страна по шею находится в долгах». «И приходилось решать все эти вопросы что называется с ходу, на марше, хотя понятно, что при таких обстоятельствах есть проблемы, о которых публично говорит общество, о которых говорит оппозиция», - отметил В.ЛИТВИН.

В то же время председатель ВР добавил, что «если все время выстраивать нашу жизнь на негативе, то Украина перспективы иметь не будет».

По его словам, необходимо разрабатывать позитивные сценарии с тем, чтобы улучшать жизнь украинцев. «Нужно строить наши планы, планы работы всех и каждого на позициях конструктивизма, в негативе ничего не происходит, даже дети не рождаются», - добавил В.ЛИТВИН.