Нардеп призывает ВР поставить жирный крест на рекламе сигарет

Мы должны принять чёткий, качественный закон о запрете рекламы табачных изделий и не допустить, чтобы во втором чтении были внесены поправки, которые исказили бы сам смысл этого законопроекта. Об этом заявил народный депутат Украины, президент партии «ПРАВДА» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Все мы знаем: ничего хорошего в табакокурении нет. И развивать табачную отрасль, пристращать новых, особенно молодых, людей к порочной и вредной привычке нет никакого смысла», – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Он считает, что на сегодняшний день есть хорошая возможность «побороться и принять чёткий, качественный законопроект о запрете рекламы табачных изделий. Единственно, надо побороться за то, чтобы не было бы внесено поправок, которые исказили бы сам смысл этого законопроекта».

Как сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ, «Европа к 2050 году полностью откажется от курения. Останется курильщиков совершенно небольшое количество. И Украина тоже не должна отставать».

Политик особо подчеркнул, что «те люди, которые сейчас курят, не нуждаются в рекламе, они сами знают, сколько это стоит, они в принципе понимают, как курение вредит их здоровью». «А привлекать к курению молодых граждан или тех людей, у которых случились какие-то проблемы, – это совершенно ненужно, нецелесообразно и нецивилизованно», – считает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Президент партии «ПРАВДА» акцентировал, что «никакой существенной прибыли реклама сигарет в бюджет не приносит». «Кроме того, производят табачные изделия в Украине в основном крупные транснациональные корпорации, которые хотят одного – получать на нашей территории прибыли, продавать как можно больше сигарет. Нам такие деньги в бюджет не нужны. Мы, с одной стороны, какие-то деньги получаем, а с другой стороны – государство тратит на лечение курильщиков гораздо большие суммы. Вред курения для здоровья давно доказан», – подчеркнул Д.ВЕТВИЦКИЙ.

«Нужно принять закон, который защитит молодых людей от табачной пропаганды, чтобы молодые и активные люди отказались от курения. Тогда мы сможем оздоровить нацию, ведь средняя продолжительность жизни в Украине очень низкая, и табачные компании в повышении смертности хорошо участвуют», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Инициатор законопроекта считает, что «есть довольно серьёзная поддержка нашего законопроекта в Верховной Раде – 303 народных депутата проголосовали за него в первом чтении». «И опыт работы ВР 6-го созыва говорит о том, что если общественность поддерживает социально направленные законопроекты, они зачастую становятся законами. Так было по вопросу запрета игорного бизнеса», – напомнил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

«Более 70 % граждан поддерживают полный запрет рекламы сигарет. Поэтому нужно поставить жирный крест на рекламе вредной привычки, принять закон и всеобъемлюще запретить рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий», – заключил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 30 ноября 2010 года приняла за основу проект Закона № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий). За принятие законопроекта проголосовали 303 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона, в частности, предлагается запретить любую рекламу табачных изделий, а также рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми эти изделия выпускаются.

Законопроект предлагает запретить рекламу табачных изделий в сети Интернет, а также проведение любых промоакций, бесплатной раздачи, в том числе для маркетинговых исследований и дегустации, а также обмена табачных изделий на другие товары, работы и услуги.

Также должны исчезнуть все СМС-сообщения, электронные рассылки, почтовые листы, вкладки в пачки, которые часто использовались в рекламных и акционных целях производителями.

Кроме того, предполагается запретить спонсорство телевизионных и радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, кроме рекламы в специализированных изданиях и на специализированных выставочных мероприятиях.

Штраф за нарушение перечисленных норм предусматривается в размере от 30 тыс. до 50 тыс. грн. за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.

Напомним, что 15 марта 2006 года Украина ратифицировала Рамочную конвенциюВсемирной организации здравоохранения по борьбе против табака , в соответствии с которой в течение 5 лет после вступления в силу Рамочной конвенции (т. е. не позже чем 4 сентября 2011 года) должен быть введён полный запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий.