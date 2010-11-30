В Украине запретят любые «табачные» акции?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 303 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается запретить, дополнительно к тем видам рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий, которые уже запрещены в Украине, такие виды рекламы и мероприятия стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий: проведение мероприятий по бесплатной раздаче, в том числе для маркетинговых исследований и дегустации, обмен табачных изделий на табачные изделия или любые другие товары, работы, услуги; использование табачных изделий с целью получения товаров, работ, услуг; предложение или предоставление любого прямого или непрямого возмещения на приобретение или использование табачных изделий; предложение или предоставление бонусов, премий, возвращение наличных средств, право на участие в любой игре, лотерее, конкурсе, событии, прямо или опосредствовано связанных с табачными изделиями, или если условием предоставления или участия в которых является приобретение или употребление табачных изделий.

Также проектом закона предусмотрено установить запрещение на продажу табачных изделий в наборе с любыми другими товарами или услугами; размещение информации о производителе табачных изделий и/или табачных изделиях в местах, где эти изделия реализуются или предоставляются потребителю, в том числе на элементах оборудования и/или оформления мест торговли, за исключением одного плаката размером не больше 40 см на 30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них; размещение информации с целью стимулирования продажи табака непосредственно на табачных изделиях и/или их упаковке, в том числе: рисунков и других изображений, которые не являются частью защищенной торговой марки; адресов веб-сайтов, электронной почты; вложение в упаковку табачных изделий; текстовой или графической информации на прозрачной обертке упаковки табачных изделий;

Кроме того, законопроектом предлагается запретить размещение информации относительно табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, в местах проведения развлекательных мероприятий, в местах розничной торговли, на автотранспортных средствах и оборудовании; направление сообщений по почте, электронной почте, сообщений на мобильные телефоны, распространение видеодисков, видеоматериалов, компакт-дисков, компьютерных и других игр, размещение информации в сети Интернет с целью стимулирования продажи табачных изделий и тому подобное.

Этот список не является исчерпывающим, и запрещение касается также других мероприятий прямого и непрямого стимулирования продажи табачных изделий и употребления табака.

Реклама табачных изделий будет разрешена лишь в специализированных изданиях табачной отрасли и на специальных выставочных мероприятиях, которые проводятся исключительно для производителей и оптовых продавцов табачных изделий.