Оппозиция уже готова к переносу выборов на осень

Оппозиционные фракции готовы к переносу дать досрочных выборов на начало сентября этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил народный депутат пятого созыва, заместитель лидера фракции БЮТ Григорий НЕМЫРЯ в интервью журналистам после встречи представителей парламентских фракций с президентом ПАСЕ Рене ван дер ЛИНДЕНОМ.

По словам Г.НЕМЫРИ, это даст возможность сделать выборы более демократичными и обеспечить участие в них всех политических сил.

Кроме того, заметил он, этого времени будет достаточно для внесения необходимых изменений в законодательство. «Именно поэтому мы готовы отложить эти выборы вплоть до начала осени – начала сентября», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В то же время, по его мнению, коалиция стремится затянуть кризис вплоть до 2008 года. По словам Г.НЕМЫРИ, это подтверждает тот факт, что коалиция настаивает на внесении изменений в Конституцию, а также формировании реестра избирателей.

При этом Г.НЕМЫРЯ отметил, что для внесения изменений в Конституцию необходимо проведение как минимум двух сессий Верховной Рады, а для формирования полноценного реестра выборов – минимум год.

Кроме того, он отметил, что во время встречи с президентом ПАСЕ представители коалиции «требовали фактически вмешательства внешнего фактора в разрешение политического кризиса». Также, по словам народного депутата, обсуждался вопрос функционирования Конституционного Суда.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА после встречи с президентом ПАСЕ отметила, что Г. ван дер ЛИНДЕН заверил в активной позиции ассамблеи, а также в том, что он не будет поддерживать ни одну из сторон конфликта. По ее словам, ПАСЕ готова предложить свою модель выхода с политического кризиса.

Она также отметила, что и коалиция, и президент ПАСЕ подчеркивали то, что заинтересованы в активной работе Конституционного Суда, который бы выносил «правомочные решения».