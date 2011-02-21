Суд запретил "Батькивщине" проводить митинг к годовщине Януковича

Суд запретил «Батькивщине» проводить в Херсоне митинг по случаю годовщины инаугурации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН депутат Херсонского городского совета Станислав ТРОШИН (фракция «Батькивщина»).

Так, Херсонский окружной административный суд запретил Херсонской областной организации ВО «Батькивщина» проводить 22 февраля в Херсоне митинг по случаю годовщины вступления В.ЯНУКОВИЧА в должность Президента Украины.

По словам С.ТРОШИНА, суд ориентировочно в 18.30 принял решение и огласил резулятивную часть своего определения, в которой содержался запрет на завтрашнюю акцию на площади Свободы в Херсоне.

Так как определение было только зачитано, однако не выдано на руки участникам судебного заседания, С.ТРОШИН не смог сообщить, какие именно аргументы суд привел в качестве основания для своего решения.

В то же время, по информации С.ТРОШИНА, завтра вместо митинга на указанной площади областного центра состоится общение народного депутата из фракции БЮТ-Батькивщина Юрия ОДАРЧЕНКО с избирателями.

По словам С.ТРОШИНА, «народный депутат считает, что его общение с херсонцам пройдет спокойно, и власти не решаться на откровенные провокации».

Как сообщал УНИАН, мэрия Херсона обратилась с иском в Херсонский окружной административный суд о запрете проведения акции, которую Херсонская областная организация ВО «Батькищина» планировала на завтра, 22 февраля.

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, основание для обращение – боязнь представителей Партии регионов оценки деятельности Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА за прошедший год.