КС взялся за второй указ Ющенко

17:42, 21 мая 2007
Политика
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Сообщение пресс-службы

СудьиКонституционный Суд Украины начал слушание по делу согласно конституционному представлению 160 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 26 апреля 2007 года №355.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда.

В то же время, как отмечается в сообщении пресс-службы, суд принял Постановление о прекращении производства по делу согласно конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 27 мая.

В то же время 53 народных депутата обратились в КС с представлением относительно соответствия Конституции указа Президента от 2 апреля.

26 апреля Президент подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

14 мая КС открыл конституционное производство по делу согласно предоставлению 160 народных депутатов относительно конституционности указа Президента от 26 апреля.

 

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