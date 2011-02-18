НСЖУ заявляет о давлении власти на СМИ и журналистов

Национальный союз журналистов заявляет о давлении власти на средства массовой информации и журналистов.

Об этом говорится в заявлении пленума НСЖУ, принятом 16 февраля 2011 года.

Пленум правления НСЖУ отмечает, что часто декларации власти о свободе слова, невмешательстве в деятельность СМИ, свободном доступе к информации не отвечают реалиям.

В заявлении, в частности отмечается, что в последнее время возросло количество обращений в НСЖУ от редакций электронных и печатных СМИ по поводу нарушений со стороны властных структур и отдельных должностных лиц. Региональные государственные СМИ жалуются на немотивированные, а то и незаконные увольнения руководителей и назначение на их места людей с меньшим опытом и менее профессионально подготовленных.

В заявлении приводится пример, что одним из первых шагов после назначения Эдуарда МАТВИЙЧУКА в 2010 году председателем Одесской областной государственной администрации было его решение вывести ОГА из состава учредителей единственной областной украиноязычной газеты «Чорноморські новини», тем самым лишить ее бюджетной поддержки. «Этот непонятный поступок государственного чиновника пытались объяснить необходимостью экономить государственные средства. На «Чорноморські новини» не нашлось и копейки, но на другие издания выделили на 1 миллион 290,4 тысяч гривен больше, чем до этого!», - отмечают авторы заявления.

В качестве примера несоответствия задекларированных заявлений власти и ее действий, НСЖУ вспоминает ситуацию с выселением редакций всеукраинских изданий: журнала «Трибуна» и ежегодника «Наука і культура».

В заявлении приводятся и другие примеры вмешательства руководителей областных советов в деятельность СМИ, в частности, в Хмельницкой, Черкасской, Запорожской областях.

Среди уволенных с нарушением трудового законодательства НСЖУ называет секретаря Национального союза журналистов Украины Виктора НАБРУСКО, который более 10 лет возглавлял НРКУ.

«Вмешательство в редакционную политику, проявления цензуры, а тем более увольнение журналистов с работы - это грубые нарушения свободы слова, соответствующих конституционных норм и законов Украины. Считаем, что решение кадровых вопросов в редакционных коллективах должно быть делом самих коллективов, и что руководителей средств массовой информации следует избирать путем открытого или тайного голосования работников этих СМИ», - говорится в заявлении.

НСЖУ заявляет, что постоянно и внимательно будет отслеживать и обнародовать все факты, связанные с нарушением прав и свобод в информационной сфере Украины.