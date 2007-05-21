Ющенко и Янукович встретятся в 14.00 (обновлено)

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА запланирована на 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал лидер БЮТ Александр ТУРИЧИНОВ.

Он подчеркнул, что на этой встрече должно быть принято окончательное решение по дате выборов, и завтра уже должно состояться пленарное заседание, на котором будут внесены изменения в законодательство, необходимые для проведения досрочных выборов.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что работа рабочей группы фактически завершена. По его словам, она завершила работать еще на прошлой неделе, ведь еще тогда были согласованы все вопросы, необходимые для принятия изменений в законы относительно проведения досрочных парламентских выборов.

«В протокол разногласий были вынесены вопросы по инициативе коммунистов и социалистов исключительно те, которые имеют целью вообще сорвать избирательный процесс. Понятно, что они не могут обсуждаться, – это изменения в Конституцию, повышение явки избирателей более 50%. Эти предложения не имеют никакого отношения к избирательному процессу», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что на данный момент осталось выяснить лишь один вопрос - дату проведения выборов. А.ТУРЧИНОВ рассказал, что сегодня этот вопрос будут обсуждать Президент и премьер. По его мнению, если сегодня этот вопрос не будет решен, то нужно ставить точку в переговорах и обеспечивать указ Президента о досрочных парламентских выборах.

«Есть только два сценария, и только один сценарий сегодня будет выяснен окончательно. С другой стороны, я могу прогнозировать, политические оппоненты имеют целью затянуть время для того, чтобы запустить другой сценарий, который ими отрабатывается, и он направлен на дестабилизацию ситуации в Украине», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что все являются свидетелями событий вокруг Конституционного Суда, а также того, что в Киев вновь свозят «политических туристов» и других серьезных нюансов, которые вызывают много вопросов.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ не исключил, что сегодня на встрече Президента и премьер-министра будут присутствовать лидеры некоторых политических сил. Он отказался уточнять фамилии, сославшись на то, что формат встречи должен решать Президент.

Пресс-служба Президента Украины уточняет, что встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ начнется в 14.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Раньше пресс-служба сообщала, что встреча В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА начнется в 13.00.