В Нашей Украине заявляют, что коалиция готовит захват Печерского суда

В политической партии “Народный Союз Наша Украина” заявляют, что на ближайшие дни, вероятнее всего - на вторник, 22 мая, запланирован силовой захват Печерского райсуда столицы.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом заявил руководитель аналитического департамента НСНУ Анатолий ЛУЦЕНКО.

«Поводом для этого станет решение Уманского горрайонного суда Черкасской области о признании незаконными соответствующих указов Президента, то есть о восстановлении КОЛЕСНИЧЕНКО в должности председателя Печерского районного суда Киева, - отметил А.ЛУЦЕНКО. - По имеющейся у нас информации, такое решение 22 мая готовы вынести три подконтрольные КОЛЕСНИЧЕНКО судьи Уманского суда (его кум и еще двое зависимых от КОЛЕСНИЧЕНКО судей, одному из которых он одно время как председатель Уманского горрайсуда помог стать судьей). Скорее всего, это будут те же судьи, которые в апреле этого года уже приостанавливали действие указов Президента об освобождении КОЛЕСНИЧЕНКО от должности председателя Печерского райсуда”.

А.ЛУЦЕНКО убежден, что “возвращение КОЛЕСНИЧЕНКО в кресло председателя Печерского суда столицы будут обеспечивать депутаты от правящей парламентско-правительственной коалиции и исполнительная служба Министерства юстиции, которая контролируется этой коалицией”.

“Понятно, что принудительное "взятие" кабинета председателя и печати Печерского суда будет объясняться необходимостью обеспечения законности, а именно тем, что решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению”, - убежден руководитель аналитического управления НСНУ.

“Для коалиции возвращение КОЛЕСНИЧЕНКО, которого тесно связывают с КИВАЛОВЫМ, на должность председатели Печерского суда являются принципиально важным, - считает А.ЛУЦЕНКО, - в такой способ она возвращает себе контроль над "главным" судом столицы и сможет использовать его возможности во время внеочередных парламентских выборов, а также влиять на его решения по другим важным политическим и экономическим вопросам”.

“Однако первое задание, которое должно выполнить КОЛЕСНИЧЕНКО сразу же после своего восстановления, – это обеспечить решение Печерского суда о признании незаконными указов Президента об освобождении судей Конституционного суда СТАНИК, ПШЕНИЧНОГО и ИВАЩЕНКО, - убежден А.ЛУЦЕНКО, - "Узаконивание" решением суда этих лиц в статусе судей КС открывает для коалиции новые возможности по манипулированию КС, в том числе переформатированию его состава через Верховную Раду и определению нового руководства КС, которое окончательно сделает политическую целесообразность основным принципом деятельности этого органа, превратив его в политический антикризисный центр”.

“Кто станет главным "конституционным" антикризисным менеджером, который будет освящать и все дальнейшие конституционные изменения, догадаться несложно”, - резюмировал А.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО отменил свой Указ от 15 июня 2005 года №950, которым переводил судью В.КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в Печерский районный суд г. Киев. Как отмечается в Указе, это решение В.ЮЩЕНКО принял “с целью проверки всех обстоятельств перевода В.КОЛЕСНИЧЕНКО на работу на должность судьи Печерского районного суда города Киева” с должности судьи местного Уманского горрайонного суда Черкасской области.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО в тот же день заявил, что обжалует это решение в суде.

Кроме того, 5 апреля Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В частности, руководитель пресс-службы Секретариата Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда.

В тот же день и.о. председателя Печерского суда Инна ОТРОШ заявила, что бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.

19 апреля народный депутат, член фракции Партии регионов Сергей КИВАЛОВ заявил, что Уманский горрайонный суд Черкасской области принял решение о восстановлении В.КОЛЕСНИЧЕНКО в должности председателя Печерского райсуда Киева.

20 апреля пресс-служба “Нашей Украины” заявила, что представители Партии регионов планируют повторить силовой захват помещения Печерского районного суда Киева.