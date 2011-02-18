Верховная Рада облегчила жизнь бизнесу

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что принятые вчера депутатами законопроекты об отмене «ненужных предписаний» позволят существенно удешевить и упростить ведение бизнеса.

Как напомнили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, 17 февраля Верховная Рада Украины поддержала три разработанных Н.КОРОЛЕВСКОЙ законопроекта, которые направлены на существенное упрощение ведения бизнеса в Украине: относительно отмены ответственности за проведение хозяйственной деятельности с применением принципа «молчаливого согласия» (№ 6339); о внесении изменений в законодательство в связи с принятием Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (№ 7065); а также об отмене свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица-предпринимателя (№7516).

Комментируя положительное голосование в Верховной Раде сразу по трем законопроектам по дерегуляции, Н.КОРОЛЕВСКАЯ привела цитату Уинстона Черчилля: «Там, где существует десять тысяч предписаний, не может быть никакого уважения к закону». По ее словам, 17 февраля Верховная Рада сделала шаг к отмене хотя бы нескольких из этих тысяч «ненужных предписаний».

Комментируя принятие в первом чтении законопроекта №6339, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что «молчаливое согласие» – это европейский принцип, согласно которому предприниматель получает право на ведение хозяйственной деятельности, если соответствующие документы поданы в полном объеме и в установленном порядке, даже если чиновник по каким-то причинам затягивает выдачу разрешительных документов.

В Украине принцип «молчаливого согласия» был введен в действие 30 декабря 2009 года, однако, в законодательстве существовали коллизии, не позволяющие применить его на практике. В частности, в статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях была предусмотрена ответственность за проведение хозяйственной деятельности без получения разрешительного документа. Законопроект №6339 снимает эту коллизию и дает «зеленый свет» внедрению принципа «молчаливого согласия» в практическую жизнь. «Тем самым нечистые на руку чиновники лишаются возможности вымогать взятки, «подвешивая» решения по выдаче документов разрешительного характера», - подчеркнула автор законопроекта.

Целью другого законопроекта - №7065, также является ликвидация спорных моментов в отношениях между разрешительными органами и субъектами хозяйствования.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» был принят еще в 2005 году, чтобы гарантировать прозрачность выдачи разрешительных документов, чтобы снизить административное и коррупционное давление на бизнес со стороны местной исполнительной власти.

Однако, по ее словам, положительный эффект от этого закона не достигается, так как его нормы находятся в конфликте с нормами других законодательных актов. Законопроект приводит ряд законов Украины в соответствие с положениями закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

Поддержанный Верховной Радой законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица-предпринимателя» (№7516) предлагает ввести принцип, по которому предпринимательская деятельность в Украине будет проводиться без свидетельства о государственной регистрации.

«Может ли кто-нибудь назвать любую другую функцию свидетельства о государственной регистрации, кроме самого факта государственной регистрации? Более того, эта единственная функция – установление факта госрегистрации, дублируется ещё и другим действующим документом - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Причём, сведения, которые содержатся в Едином реестре, считаются достоверными и могут быть использованы в споре с третьим лицом», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Законопроектом предусмотрена отмена свидетельства о государственной регистрации. Единственным необходимым и достаточным документом, подтверждающий факт государственной регистрации и статус юридического лица или физического лица-предпринимателя, устанавливается выписка из Единого реестра.

«Нормы, предложенные законопроектом, позволят существенно удешевить и упростить ведение бизнеса. И государству станет проще и дешевле работать с бизнесом: исчезнут затраты на бланки строгой отчетности, упростится документооборот, станут короче очереди у окошек госрегистраторов. Другими словами, это один, но достаточно широкий шаг в направлении дерегуляции предпринимательства», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.