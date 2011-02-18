ГДУ будет требовать перевыборов в Киеве

Партия «Гражданское движение Украины» будет требовать проведения выборов мэра Киева и Киевского городского совета осенью 2011 года. Об этом заявило исполняющий обязанности председателя партии Гражданское движение Украины Александр ТАРАСЮК.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии ГДУ, в частности, партия готовит обращение в Генеральную прокуратуру Украины по поводу предоставления информации о возбужденных уголовных делах против чиновников Киевской мэрии и Киевской городской государственной администрации. Оргкомитет по развитию партии принял такое решение на основании заявления главы правительства Николая АЗАРОВА, который выразил убеждение в том, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ближайшее время приступит к выполнению своих обязанностей.

«Мы не имеем права спокойно наблюдать за тем, как избирательно карают высокопоставленных чиновников, предшественников. Относительно злоупотреблений руководства столицы, как известно, возбуждены сотни уголовных дел. При этом Киевский городской председатель остается на свободе и продолжает формально руководить городом», - заявил А.ТАРАСЮК.

Он вспомнил последние досрочные выборы в столице. «Мы помним бордовые бигборды «Народной самообороны», где Юрий ЛУЦЕНКО «не обещал - гарантировал смену преступной Киевской власти». Так вот, именно за то, что министр внутренних дел не смог привлечь к ответственности «преступного мэра», киевляне дали надлежащую оценку как министру, так и его политсиле. По словам А.ТАРАСЮКА, «НСНУ - партия власти на то время - не попала в Киевсовет. История повторяется и сегодня. Нынешняя власть снова не может справиться с эпатажным, непобедимым мэром. Так стоит ли удивляться низкому рейтингу Партии регионов в Киеве».

«Если действующая власть не организует досрочные выборы в Киеве осенью этого года, то ПР наступит на те же грабли, что и НСНУ», - считает А.ТАРАСЮК.

В свою очередь, координатор оргкомитета по развитию партии украинского среднего класса «Гражданское движение Украины» Павел НУСС проинформировал, что оргкомитет принял решение направить все усилия партии и ее союзников на досрочное прекращение полномочий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и Киевского городского совета. «Мы приняли решение начать столичный сбор подписей за досрочное прекращение полномочий киевской власти, и начать подготовку к досрочным выборам Киевского городского председателя и Киевского городского совета, которые, по нашим подсчетам, должны состояться осенью текущего года, конечно, при поддержке Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и Верховной Рады», - отметил представитель партии ГДУ.

В то же время, по его словам, «если мы не получим поддержки центральной власти, то мы готовы повторить Майдан при участии киевлян и предпринимателей города».

Член оргкомитета, уполномоченный комиссар ГДУ по вопросам предпринимательства и бизнеса Эдуард ГОЛОДОВ отметил, что на столичных коммунальных рынках творится «геноцид» частных предпринимателей. «Сегодня молодая команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО использует все возможности чиновничества для собственного обогащения. Невзирая на всю «обоснованность» схем, действия руководства коммунальных рынков и их покровителей - глубоко противозаконны. Однако окружение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО это мало волнует. Вообще, кто хоть раз делал попытку открыть собственный бизнес в Киеве, знает уровень коррупции и злоупотреблений», - отметил Э.ГОЛОДОВ и пообещал: «Мы все сделаем, чтобы предприниматели и все жители столицы чувствовали себя защищенными. А главное - это дать надлежащую оценку деятельности Киевской власти, и как можно скорее переизбрать ее».

Напомним, оргкомитет по развитию партии “Гражданское движение Украины” создан на Майдане Незалежности в Киеве 28 ноября 2010 года по инициативе протестующих против Налогового кодекса предпринимателей.