Глава налоговой службы объявил сумму долга по НДС «политическим вопросом»

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО считает, что вопрос о сумме задолженности по налогу на добавленную стоимость (НДС) является политическим, и отказывается называть сумму задолженности государства перед предприятиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЗАХАРЧЕНКО заявил сегодня во время пресс-конференции.

В частности, на вопрос о задолженности НДС по состоянию на 1 февраля 2011 года, он ответил так: «В меморандуме с Международном валютном фондом четко будет описана эта задолженность. Сейчас меморандум еще согласовывается, это вопрос политический, я на вопрос политический не хотел бы давать ответ».

Кроме того, В.ЗАХАРЧЕНКО отметил, что средняя ежемесячная сумма НДС к возмещению на сегодня составляет около 3 млрд. грн. В бюджете, например, на январь 2011 года было предусмотрено около 2,5 млрд. грн. к возмещению, однако сумма возмещения составила 2,7 млрд. грн. «Возмещение будет превышать ту сумму, которая заложена в бюджете, за счет перевыполнения (плана налоговых поступлений – УНИАН)», - отметил председатель ГНСУ.

Всего, по его словам, в январе 2011 года было собрано 7 млрд. грн. по НДС.

Как сообщал УНИАН, по информации заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Алексея ЛЮБЧЕНКО, в Украине на 1 декабря 2010 г. к бюджетному возмещению было заявлено 10,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).