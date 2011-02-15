Карпачевой не удалось освободить экс-министра из Киевского СИЗО

Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ не удалось добиться изменения экс-министру охраны окружающей природной среды Георгию ФИЛИПЧУКУ меры пресечения на не связанный с содержанием под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, во время мониторинга состояния соблюдения прав человека в Киевском следственном изоляторе к Н.КАРПАЧЕВОЙ на личном приеме обратился Г.ФИЛИПЧУК относительно изменения ему меры пресечения.

Уполномоченный ВР по правам человека открыла производство по этому делу, которым установлено, что Генеральной прокуратурой Украины в отношении Г.ФИЛИПЧУКА возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

17 декабря 2010 года Печерским районным судом Киева ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 9 февраля 2011 года срок содержания под стражей этот суд продлил до 4-х месяцев.

Н.КАРПАЧЕВА обращает внимание на личность заключенного, который работал на разных государственных должностях, в частности, начальником областного управления образования, председателем областной госадминистрации, министром охраны окружающей природной среды, был народным депутатом Украины трех созывов, председателем комитетов Верховной Рады, является доктором педагогических наук, профессором, академиком Национальной академии наук, награжден орденами “За заслуги” ІІ и ІІІ степеней, имеет почетное звание “Заслуженный деятель науки и техники Украины”.

Омбудсман также указывает на состояние здоровья 60-летнего Г.ФИЛИПЧУКА, которое существенно ухудшилось в СИЗО. В частности, Н.КАРПАЧЕВА добилась перевода Г.ФИЛИПЧУКА в другую камеру следственного изолятора, ведь в предыдущий пять других заключенных постоянно задымляли пространство из-за курения.

“Г.ФИЛИПЧУК женат, воспитывает четырех сыновей, имеет постоянное место проживания, к уголовной ответственности не привлекался, пользуется высоким авторитетом в обществе. От следствия не скрывался”, - отмечает Омбудсман.

В то же время сегодня на обращение Н.КАРПАЧЕВОЙ о замене меры пресечения Г.ФИЛИПЧУКУ Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

“Н.КАРПАЧОВА считает, что суд формально отнесся к материалам апелляции. Ее производство по этому делу продолжается”, - сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР по правам человека.