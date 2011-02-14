Онопенко рассказал Януковичу про ГПУ и топор под лавкой?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего реформирования судебной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, их встреча состоялась сегодня в Киеве.

”Нынешняя встреча стала продолжением темы разговора, состоявшегося в августе 2010 года, в течение которого председатель Верховного Суда Украины В.ОНОПЕНКО поддержал проводимую Президентом Украины реформу, отметив, что предложенный Президентом Украины закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” содержит позитивные наработки специалистов ВСУ, которые находят поддержку судейского корпуса, председателя Верховного Суда Украины и судей Верховного Суда Украины”, - говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

В частности, сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧ и В.ОНОПЕНКО обсудили вопросы дальнейшего реформирования судебной системы, функционирования Верховного Суда и следующих шагов по совершенствованию работы судебной власти.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявлял о своем желании инициировать встречу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, чтобы донести до него свое мнение относительно состояния правосудия.

«Я хочу встретиться с Президентом. Я хочу его проинформировать о состоянии правосудия в стране после реформы. О том, о чем сегодня говорят не только в Украине, но и Европе...», - сказал он.

В.ОНОПЕНКО отметил, что во время его встречи в Страсбурге с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом ХАММАРБЕРГОМ, главой Европейского суда по правам человека Жан-Полем КОСТА, руководителями Венецианской комиссии, судьями Европейского суда, которые чрезвычайно взволнованы правовой ситуацией в Украине.

«Я знаю одно: высокопоставленные лица из Генпрокуратуры должны четко осознавать, что закон – это не топор, лежащий под скамьей, который можно достать и размахивать им налево и направо», - сказал В.ОНОПЕНКО.