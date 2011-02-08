Онопенко хочет встретиться с Януковичем

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО намерен в ближайшие дни инициировать встречу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ относительно состояния правосудия.

Об этом В.ОНОПЕНКО сообщил в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№17 от 8 февраля).

«Я хочу встретиться с Президентом. Я хочу его проинформировать о состоянии правосудия в стране после реформы. О том, о чем сегодня говорят не только в Украине, но и Европе... Я буду инициировать эту встречу в ближайшие дни», - сказал он.

В.ОНОПЕНКО отметил, что недавно встречался в Страсбурге с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом ХАММАРБЕРГОМ, главой Европейского суда по правам человека Жан-Полем КОСТА, руководителями Венецианской комиссии, судьями Европейского суда, которые чрезвычайно взволнованы правовой ситуацией в Украине.

Отвечая на вопрос: «Как Президент должен отреагировать? Уволить Андрея ПОРТНОВА (заместитель главы Администрации Президента - УНИАН), отменить судебную реформу?», В.ОНОПЕНКО сказал: «Дело не в том или ином чиновнике. Я не хочу давать оценку ПОРТНОВУ, пусть это делают другие, в том числе те, кто полномочен». По его словам, дело в системных подходах к обеспечению законности и прав человека.

В.ОНОПЕНКО подчеркнул, что Президент – гарант соблюдения Конституции и он вправе в рамках своих полномочий спросить с соответствующих должностных лиц за соблюдение Конституции.

«Я знаю одно: высокопоставленные лица из Генпрокуратуры должны четко осознавать, что закон – это не топор, лежащий под скамьей, который можно достать и размахивать им налево и направо», - сказал В.ОНОПЕНКО.