Президент готов рассмотреть любую кандидатуру на пост премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов рассмотреть любую кандидатуру на должность премьер-министра, если она будет работать на консолидацию парламентской коалиции. Об этом он сказал сегодня на встрече со студентами Европейского колледжа в Натолини (Польша), отвечая на вопрос, согласится ли он на кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО.

Сегодня же, по мнению Президента, для будущих участников парламентской коалиции самым главным является договориться по «общему виденью ключевых приоритетов внутренней и внешней политики Украины», - сообщает пресс-служба Главы государства.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО еще раз отметил важность заключения содержательного политического соглашения, дающего ответы на все вызовы, что в будущем могли бы дестабилизировать работу коалиции или привести к ее распаду.

Президент отметил, что в участников переговорного процесса по созданию коалиции остается пакет вопросов, по которым они имеют разные мнения. Именно такие вопросы, как считает Глава государства, нуждаются в согласовании в рамках коалиционного соглашения. Если содержательная часть политического соглашения будет давать принципиальные ответы на проблемные вопросы, то «вопрос по кандидатуре премьера становится второстепенным», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Фамилию премьер-министра я буду рассматривать только в том контексте, как эта фигура усиливает цели и методы достижения позиций, которые зафиксирует политическое соглашение. Хочу еще раз подчеркнуть, что тема принципов и целей сегодня является доминирующей над темой фамилии», – сказал Президент.

В своем выступлении перед студентами колледжа, представителями дипломатического корпуса и научными работниками В.ЮЩЕНКО сосредоточился на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также очертил сегодняшнюю экономическую ситуацию в нашем государстве, уделил внимание основным приоритетам внешней и внутренней политики Украины.

Подобные формы публичных выступлений являются одним из необходимых элементов международных визитов лидеров демократических стран.