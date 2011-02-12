Украина надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Египте

Украина надеется на скорейшую стабилизацию внутриполитической ситуации в Египте и дальнейшее развитие сотрудничества между странами.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу внутриполитической ситуации в Арабской Республике Египет.

“В Украине с особым вниманием следят за событиями, происходящими в Арабской Республике Египет на протяжении последнего времени.

Надеемся, что 11 февраля 2011 года станет отправной точкой в современной истории Египта на пути к реализации системных социально-экономических реформ, которые будут отвечать стремлениям египетского народа”, - подчеркивается в заявлении.

В МИД также выразили надежду, что достижение скорейшей стабилизации внутриполитической ситуации в этой ключевом государстве арабского мира станет залогом дальнейшего успешного развития эффективного сотрудничества Украины с Египтом во всех сферах.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Президент Египта Хосни МУБАРАК в связи с непрерывными массовыми акциями протеста оставил свою должность. Властные полномочия в стране переданы Военному совету Вооруженных сил.

Х.МУБАРАК находился у власти почти 30 лет.