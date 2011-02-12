Админреформа оставляет власти лишь "совковый механизм"?

Административная реформа, проводимая действующей властью, приведет к уменьшению публичности и коллегиальности в работе правительства и ухудшению межминистерской координации.

На это указывают эксперты Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО и Виктор ТИМОЩУК в статье для газеты «Зеркало недели. Украина» (№ 5 12 февраля 2011 года).

«Объяснить ликвидацию правительственных комитетов можно разве что тем, что вице-премьер-министры теперь имеют собственные министерства и потеряли интерес к правительственным комитетам. Но напомним, что на фоне советского механизма подготовки правительственных решений образование в 2000 году правительственных комитетов было одним из немногих достижений нашего государства в приближении процедуры подготовки и принятия решений правительством до уровня демократических европейских стран”, - отмечают эксперты.

По их словам, именно при появлении правительственных комитетах появилась возможность реального обсуждения проектов решений членами правительства и другими высшими должностными лицами. “То есть появился весомый инструмент для большей публичности (открытости) работы правительства, обоснованности его решений, уменьшения коррупционных возможностей протягивания „срочных» правительственных актов на заседание Кабмина без обсуждения“, - подчеркивают эксперты.

При этом они отмечают, что сейчас у исполнительной власти опять останется лишь “совковый механизм заочного письменного визирования (согласования) проектов”.

„Возможно, это и оправдано в нынешних условиях, когда все стоящие внимания решения принимаются на Банковой, но для Украины это однозначно шаг назад“, - подчеркивают И.КОЛИУШКО и В.ТИМОЩУК.