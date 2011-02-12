Костенко считает, что в экономических проблемах нынешняя власть не виновата

Лидер Украинской народной партии, народный депутат Юрий КОСТЕНКО заявляет, что в экономических неурядицах Украины нельзя обвинять нынешнюю политическую команду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Ивано-Франковске, где находится с рабочей поездкой.

По словам Ю.КОСТЕНКО, «проблема украинской экономики не является сегодняшней». «Здесь нельзя кивать на сегодняшнюю политическую команду, - сказал политик. – Я говорю об условиях ведения предпринимательской деятельности, налоговой нагрузке. Это болезни, которые перешли и переходят от правительства к правительству, от Президента к Президенту”.

По мнению Ю.КОСТЕНКО, главной «украинской экономической болезнью» было коммунистическое большинство Верховной Рады Украины, которая после провозглашения независимости «осталась невольной». «Оно (коммунистическое большинство) продолжало в украинском парламенте диктовать свою экономическую политику, - сказал лидер УНП. – И истоки неуспешной украинской экономики начинаются именно там». «С так называемой ваучерной приватизации, которая растянулась в Украине на семь лет... и красные директора, которые составляли большинство в Верховной Раде, после коммунистической фракции, делали приватизацию под себя. И за бумажки они стали владельцами огромных комплексов», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Политик напомнил, что в Украине, «формально, ваучерная приватизация была заимствована в Чехии, которая там проводилась всего два года и началась с так называемой малой приватизации: парикмахерских, мастерских и т.п.».

«В Украине приватизация началась с огромных комплексов: металлургических комбинатов, облэнерго, горно-обогатительных комплексов, - отметил Ю.КОСТЕНКО. - Поєтому неэффективная приватизация, которая была осуществлена под диктовку большинства вчерашних коммунистов, привела в Украине к такому состоянию экономики, когда сегодня имеем лишь мощный крупный капитал и те же гиганты производственные, владельцами которых стало не государство, а частный предприниматель».

По его словам, малое и среднее предпринимательство, которое является «основой наполнения бюджетов, создания новых рабочих мест, в Украине осталось в зародышевом состоянии, как это было в начале 90-х годов». «Именно этот фактор объясняет неэффективность украинских решений (правительственных или парламентских) изменить ситуацию в интересах малого и среднего предпринимательства, которые изменят как экономическую политику, так и качество жизни», - сказал политик.