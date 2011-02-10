Янукович: 2012-й будет годом, когда мы начнем ощущать результаты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что результаты реформ наше государство ощутит в 2012 году.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента, глава государства сказал сегодня в Херсоне, отвечая на вопросы представителей СМИ.

В.ЯНУКОВИЧ сказал: “2012 год будет годом, когда мы начнем ощущать результаты начатых в 2010 году реформ. Я надеюсь, что последствия кризиса 2008-2009 годов будут не так негативно влиять на экономику государства, как это было в прошлом году, и еще остается в этом”.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что 2011 год будет для Украины тяжелым. По его словам, это, в частности, связано и с тем, что государству приходится ежемесячно возвращать 8 млрд. грн. долгов, а, кроме того, около 15 млрд. бюджетной поддержки нужно на развитие инфраструктуры в рамках подготовки к Евро-2012.

Говоря о реформировании Украины, Президент призвал всех “не останавливаться, идти только вперед”. “Я сделаю все, чтобы это движение никто не остановил в Украине. Во всяком случае, так долго, сколько я буду работать”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ также добавил, что считает очень важным, чтобы в Украине была преемственность власти. “Чтобы и наши правительства, и в целом власть работали на авторитет страны... Безусловно, политическая стабильность, сплоченность власти будут способствовать ее эффективной работе”, - сказал он. При этом Президент выразил уверенность, что последовательные, глубоко продуманные реформы будут работать на людей и страну, укреплять экономику.

В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на то, что в Украине продолжается борьба с коррупцией, создаются условия для привлечения инвестиций, происходит дерегулирование предпринимательской деятельности, снимаются препятствия для ведения бизнеса, "прозрачными будут многие процессы в государстве".