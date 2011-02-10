Азаров считает, что быстро подписать договор о ЗСТ мешает Евросоюз

Подготовка и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом сдерживается тем, что со стороны ЕС выдвигается требование о введении квот на украинскую продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с министром туризма Израиля Стасом МИСЕЖНИКОВЫМ.

“Есть серьезный момент, который сдерживает быстрое заключение соглашения (о ЗСТ с Евросоюзом – УНИАН). Причина простая – по самым чувствительным позициям для нашего экспорта Евросоюз устанавливает квоты”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр Украины отметил, что, по его мнению, квоты при свободной торговле вводить недопустимо.

“Квоты и свободная торговля – это совершенно несовместимо”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Киеве начался очередной, 15-й раунд переговоров о создании зоны свободной торговки между Украиной и Европейским Союзом.

По информации Министерства экономического развития и торговли Украины, переговоры планируется завершить до 11 февраля.

7 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

По его мнению, 90% согласованных позиций по соглашению могут быть подписаны на первом этапе, а остальные 10% позиций, по которым переговоры необходимо продолжить, могут быть подписаны позже дополнительным договором.

Напомним, что руководство Украины выступает за скорейшее завершение переговоров о ЗСТ с Евросоюзом.

«Мы очень заинтересованы, чтобы уже в 2011 году завершить и подписать такое соглашение с Европейским Союзом», - заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 января.

Однако, по прогнозам экспертов, если документ будет готовиться как единое соглашение, то его обсуждение и принятие может затянуться, минимум, до конца 2011 года.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

В начале декабря 2010 г. представитель Еврокомиссии, близкий к переговорам о создании ЗСТ, заявил, что Европейская комиссия считает, что зона свободной торговли с Украиной может быть создана уже к 2013 году.