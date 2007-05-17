Нашеукраинцы обвиняют БЮТ в злоупотреблении властью на Киевщине

Фракция “Наша Украина” в Киевском областном совете переходит в оппозицию к руководству совета, в частности, ее председателю, представителю БЮТ Владимиру МАЙБОЖЕНКО.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН председатель Киевской областной организации политической партии “Наша Украина” Владимир ФЕДОСЕЕВ.

По его словам, это связано с тем, что происходит “дерибан земли” в области. Он отмечает, что существуют “вопиющие факты”, где БЮТ “единогласно голосует за перевод земли подконтрольным структурам определенных олигархов-депутатов Верховной Рады Украины от БЮТ”.

В.ФЕДОСЕЕВ отметил, что фракция “Наша Украина” в Киевском облсовете на сегодня не принимает участие в рассмотрении вопросов относительно отчуждения земель.

Председатель фракции “Народная самооборона” в Бориспольском городском совете Ярослав ГОДУНОВ отметил, что начинается акция по отстранению от руководства в Киевском облсовете представителей БЮТ и, в частности, Владимира МАЙБОЖЕНКО. Он отметил, что “БЮТ при поддержке определенных олигархических группировок сегодня пытаются полностью узурпировать всю власть и прихватизировать коммунальные предприятия - теплосети, водоканалы”. По его словам, депутатам местных советов от БЮТ поступают указания как голосовать от “команды Богдана ГУБСКОГО, команды Сергея ОСЫКИ и команды Ульяны МОСТИПАН” (все они являются народными депутатами Украины от фракции БЮТ в ВР - УНИАН).

Председатель фракции Партии регионов в Бориспольском городском совете Юрий ФЕДУН заявил, что городской совет четыре раза обращался к председателю Киевского областного совета В.МАЙБОЖЕНКО с требованием передать коммунальное имущество в собственность города, но ответы были отрицательными.

Народный депутат Украины Владимир ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ) отметил, что ”пока двое Викторов разбираются, что делать с досрочными выборами Богдан ГУБСКИЙ в мутной воде ловит свою рыбу”. По его словам, “областные организации БЮТ в Киевской и Черкасской области приватизированы и ни одно решение фракции не принимается, пока не посоветуются с Б.ГУБСКИМ”. Он отметил, что “Б.ГУБСКИЙ занимается дерибаном земли в Киевской области, рейдерскими атаками, в частности, на “Черкассыоблэнерго”. Он сообщил, что говорил об этом с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, но никакой реакции не было.

Руководитель фракции “Наша Украина” в Киевском областном совете Вадим ЛИТВИН сказал, что предприятие “Агромарс” в поселке Дымер “принадлежит народному депутату от фракции БЮТ Б.ГУБСКОМУ” и там сложилась достаточно сложная экологическая ситуация.

Он отметил, что незаконно были отстранены фракцией БЮТ и В.МАЙБОЖЕНКО руководители областного Бюро технической инвентаризации. По его словам, такая же ситуация сложилась с Киевским областным коммунальным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства “Киевоблводоканал” и Коммунальное областное производственное объединение тепловых сетей “Киевтеплокоммунэнерго”. В.ФЕДОСЕЕВ добавил, что все, что происходит с этими предприятиями “это захват, рейдерство, незаконные действия”. Он отметил, что “фракция “Наша Украина” в Киевском облсовете и депутаты на местах вместе с общинами, с мэрами городов, поселковыми председателями будем противостоять этим действиям этих олигархов, этих кланов и не допустим, чтобы Киевская область была разворована”.