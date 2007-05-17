Князевич: коалиция ведёт переговоры, чтобы отвлечь внимание от ”плана Б”

Партия “Наша Украина” не намерена признавать Валерия ПШЕНИЧНОГО исполняющим обязанности председателя Конституционного Суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом сегодня заявил член Президиума “Нашей Украины” Руслан КНЯЗЕВИЧ.

“Мы не можем признавать ПШЕНИЧНОГО как исполняющего обязанности председателя КС, поскольку есть президентский указ. Пока КС не докажет обратное, признавать полномочий ПШЕНИЧНОГО, СТАНИК и ИВАЩЕНКО не представляется возможным и мы этого никогда не сделаем”, - отметил он. По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, отставка Ивана ДОМБРОВСКОГО и назначение исполняющим обязанности председателя КС Валерия ПШЕНИЧНОГО говорит о том, что план доведения до логического конца задумки в виде соответствующего решения КС не снят с повестки дня коалиции, как бы громко они об этом не заявляли. “В действительности, как я понимаю, очень много было вложено в этот проект для того, чтобы он оказался непродуктивным и очевидно, что коалиция любыми средствами будет требовать от суда выгодного ей решения”, - отметил он.

Р.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что назначение В.ПШЕНИЧНОГО, который приступил к исполнению обязанностей председателя КС вопреки судебному решению, и то, что происходит вокруг решения Кировского суда Донецка, и в конечном итоге судьи, который при очень интересных обстоятельствах попал в ДТП, еще раз подтверждает то, что будут задействованы все возможные средства для того, чтобы все судьи, которые с самого начала имели задание вынести определенное решение, все-таки вынесли его. “Вскоре мы можем получить достаточно неожиданные решения КС”, - убежден он.

Кроме того, Р.КНЯЗЕВИЧ выразил мнение, что заявление И.ДОМБРОВСКОГО об отставке по собственному желанию еще раз подтверждает, что безумное давление, которое делалось на КС, продолжается и дальше и, очевидно, будет усиливаться, потому что Партия регионов и ее сателлиты прекрасно понимают, что переговоры, которые они затеяли с целью отвлечь внимание от будущего решения КС, вскоре закончатся.

“Президент пошел на уступки и последней датой переговоров определен завтрашний день. Именно поэтому возможно сегодня кто-то очень сильно настаивал, чтобы под председательством И.ДОМБРОВСКОГО КС до конца завтрашнего дня принял соответствующее решение. И очевидно, что именно его отказ вынуждал их откровенно нарушать Конституцию и законы, грубо и позорно разрушая при этом всю конституционную юстицию в Украине”, - считает он.