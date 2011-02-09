Янукович за год сделал то, что Кучма за десять?

Большинство экспертов считает, что за год правления Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приблизился к диктаторскому режиму так, как Леонид КУЧМА в последний год пребывания на посту главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам опроса экспертов обнародовала директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина БЕКЕШКИНА.

По ее словам, к такому выводу пришло большинство из опрошенных фондом 63-х украинских экспертов. В частности, по десятибалльной шкале, которая пролегает от «полностью диктаторского» (1 балл) до «полностью демократического режиму», эксперты разместили «Украину Януковича» на отметке 4,75 балла, а несколько лет назад, в последний год второй каденции Л.КУЧМЫ, эксперты разместили Украину на отметке 4,6 балла.

Кроме того, по словам И.БЕКЕШКИНОЙ, 47 экспертов назвали главным “дефицитом” украинской демократии игнорирование законов и неработающую Конституцию.

«Уязвимым местом демократии в Украине является отсутствие верховенства права и равенства всех граждан перед законом», - сказала И.БЕКЕШКИНА, ссылаясь на мнения экспертов.

При этом она отметила, что украинская судебная система является зависимой от исполнительной власти и от политических интересов, а потому слишком коррумпированная.

Также, по словам И.БЕКЕШКИНОЙ, другим фактором, мешающим развитию демократии в Украине, является нарушение баланса в системе власти. Распределение ветвей власти де-факто отсутствует, поэтому происходит «безумная концентрация власти у Президента и, как следствие, – «ручное управление страной», считают эксперты.

Еще одним “уязвимым местом демократии”, по мнению экспертов, является отсутствие реальных рычагов влияния на власть, поскольку оппозиция, эксперты и простые граждане отстранены от процесса разработки и принятия решений на всех ступенях власти.

Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива провел опрос экспертов с 28 января по 4 февраля 2011 года. В целом было опрошено 63 эксперта.