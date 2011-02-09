Симоненко подаст на Грача в суд за интервью Обкому

Лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО заявляет, что собирается подавать в суд на исключенного из КПУ экс-лидера крымской организации Леонида ГРАЧА.

Об этом сообщает газета «Сегодня» (№30 от 9.02.2011 г.).

«Мы исключили его из партии... Мы уже давно сделали правильные выводы. Падение, которое он сам себе устроил, является прямым тому подтверждением. Буду подавать на него в суд - посмотрим», - в частности сказал П.СИМОНЕНКО, комментируя интервью Л.ГРАЧА «Обкому».

В свою очередь, отмечает газета, Л.ГРАЧ говорит, что в суд идти не боится и пойдет туда с материалами «о сделках, когда голосование фракции КПУ в парламенте продавалось, причем с депутатами фракции руководство этими деньгами не делилось»: «СИМОНЕНКО с откатов за участие, в том числе в коалиции, большинства, и в президентской кампании, - огромные доходы имеет. А люди во фракции - это, знаете, рабы. Такие ему нужны...».

Как сообщал УНИАН, народный депутат, бывший член фракции КПУ Л.ГРАЧ утверждает, что располагает записями, которые подтверждают, что лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО получает «откаты» за определенные политические процессы. Об этом он заявил в интервью «Обкому».