Открытие класса-музея Николая Мозгового

В среду, 9 февраля, в 12.00 в Национальном педагогическом университете им. М.П.Драгоманова состоится открытие класса-музея народного артиста Украины, певца, композитора профессора /2004 р./ Николая Петровича Мозгового.

Всенародный любимец Николай Мозговой является автором песен «Край», «Минає день», «Моя любов», «Горянка», «Материнська любов», «Новоселиця» и многих других.

В университете Н.Мозговой преподавал с 1999 года на должности заведующего кафедрой теории и методики вокала.

На церемонию открытия класса-музея приглашены ректорат и преподавательский состав университета, коллеги, друзья, родственники Н.Мозгового.

Телефон для аккредитации: 067-709-28-87, Раиса Винник.

Адрес: Киев, ул. Тургеневская, 11, Институт искусств Национального университета им. М.П.Драгоманова.

