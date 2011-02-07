В Украину прибыл глава ОБСЕ

В Украине с официальным визитом находится Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Литовской Республики Аудронюс АЖУБАЛИС.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Сегодня в 10.55 начнутся переговоры министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и А.АЖУБАЛИСА. После переговоров, в 11.35 - подход к прессе.