В Украину прибыл глава ОБСЕ
09:56, 07 февраля 2011Политика
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Сегодня - переговоры с Грищенко
В Украине с официальным визитом находится Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Литовской Республики Аудронюс АЖУБАЛИС.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.
Сегодня в 10.55 начнутся переговоры министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и А.АЖУБАЛИСА. После переговоров, в 11.35 - подход к прессе.
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