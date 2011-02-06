Симоненко: готовится пенсионная реформа для покойников

Коммунистическая партия Украины до 20 февраля проведет во всех регионах Украины массовые мероприятия, направленные против принятия пенсионной реформы.

Об этом в интервью 5-му каналу заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

"Мы спланировали до 20 февраля проведение акций на местах относительно пенсионной реформы. Все это должно идти на пользу, чтобы сознание наших граждан как раз и способствовало тому, что они также не будут поддерживать эту реформу", - сказал он.

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодня недопустимо при уменьшении продолжительности жизни повышать пенсионный возраст. "Практически готовится пенсионная реформа для покойников", - сказал он.

Кроме того, добавил лидер КПУ, недопустимым является введение накопительной пенсионной системы, поскольку многие люди могут не дожить до пенсии, но при этом 30 лет будут откладывать средства на счет.