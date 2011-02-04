Тимошенко заявляет, что Конституционный Суд - департамент АП

Лидер партия «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает маловероятным, что Конституционный Суд Украины признает неконституционными изменения в Основной Закон относительно проведения выборов народных депутатов, Президента и органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня после очередного допроса в Генеральной прокуратуре, комментируя инициативу народных депутатов из фракции “БЮТ-Батькивщина” обратиться в КС относительно этих конституционных изменений.

«Я отдаю себе отчет, что Конституционный Суд сегодня не является Конституционным Судом в смысле этого слова и, по сути, не является Конституционным Судом. Это департамент Администрации Президента, который по заказу примет любое решение. Конституционный Суд они уничтожили еще в начале правления ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно поэтому не удивительно, что Конституционный Суд до сих пор не может рассмотреть предыдущее представление оппозиционных депутатов, а также Центральной избирательной комиссии относительно срока полномочий Верховной Рады.

«Но все равно, понимая такое состояние дел в Конституционном Суде, мы все же от нашей фракции подали в Конституционный Суд обращение о том, что пролонгация срока полномочий народных депутатов является незаконной. Она проведена с полными нарушениями определенных процедур и, по сути, является аморальной», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что депутаты от большинства и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на взаимных договорных условиях обменялись пролонгацией сроков полномочий. «Я думаю, что Конституционный Суд должен был бы поставить достаточно жестко вопрос об этом, но не этот Конституционный Суд. Но мы хотим, чтобы каждый взял свою долю ответственности. И если Конституционный Суд считается, то я хотела бы, чтобы они взяли также свою ответственность за принятие или неприятие правосудных и правомерных решений», - подчеркнула лидер партии «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

“За” проголосовали 310 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, данным законом устанавливается 5-летний срок пребывания на должностях Президента Украины, народных депутатов и депутатов местных органов самоуправления и председателей местных органов власти.

Кроме того, «заполняется правовой пробел относительно сроков прекращения полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, поселкового и сельских советов, городского, поселкового и сельского председателя», - добавил А.МАРТЫНЮК.

По его словам, все они будут иметь 5-летний срок полномочий «лишь при условии избрания на очередынх выборах».

«Все, кто будут избраны на внеочередных выборах, все равно во время очередных выборов будут переизбираться», - сказал он.

А.МАРТЫНЮК также отметил, что законом изменяются сроки проведения выборов. Предусмотрено, что выборы в парламент, вместо последнего воскресенья марта четвертого года полномочий ВР, будут проводиться в последнее воскресенье октября пятого года ее полномочий.

Он добавил, что очередные выборы Президента Украины, вместо последнего воскресенья октября, будут проводиться в последнее воскресенье марта 5-го года его полномочий.

По словам вице-спикера, выборы в Верховную Раду АР Крым, местные советы и председателей местных советов будут проводиться в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что данным законом определены даты очередных выборов народных депутатов Украины – последнее воскресенье октября 2012 года и Президента Украины – последнее воскресенье марта 2015 года.

3 февраля Президент подписал данный закон.