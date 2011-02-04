Мубарака сравнили с Кучмой

Отставка Президента Египта Хосни МУБАРАКА не гарантирует спокойствие и стабильности в Египте и в регионе в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ в ходе круглого стола на тему: "Влияние на Европу политической ситуации в арабских странах", который состоялся в Институте Горшенина.

По словам В.КОРНИЛОВА, необходимо помнить, какое значение для Египта имеет Х.МУБАРАК. «При Х.МУБАРАКЕ Египет из страны кочующих бедуинов и пирамид превратился в серьезного игрока на международной арене», - сказал эксперт. Кроме того, по его словам, Х.МУБАРАК многое сделал для укрепления мира в регионе, прежде всего наладил отношения с Израилем, а также является гарантом стабильности судоходства по Суэцкому каналу.

«Есть ли уверенность, что с его уходом это все сохранится?», - спросил политолог.

Он согласился с тем, что Президент Египта не смог вовремя уйти, подготовив себе на пике популярности достойную замену. "МУБАРАК - типичный представитель авторитарного правительства, который не смог вовремя уйти", - добавил В.КОРНИЛОВ.

Эксперт также сравнил ситуацию в Египте с событиями в царской России после свержения монархии в 1917 году. "Тогда тоже было всеобщее ликование, ликвидирована полиция... В итоге это привело к гражданской войне", - сказал он.

По мнению В.КОРНИЛОВА, существует несколько вариантов развития ситуации в Египте в случае отставки Х.МУБАРАКА, но большинство из них пессимистические.

В свою очередь, политолог Кость БОНДАРЕНКО согласился с мнением В.КОРНИЛОВА относительно роли Х.МУБАРАКА в развитии Египта. Он высказал сожаление, что не всегда современники могут достойно оценить значение той или иной фигуры в истории своей страны.

"Пример с Президентом Леонидом КУЧМОЙ, который получил страну со средней заработной платой в 5 долларов, а оставил Украину, в которой средняя заработная плата составляла 250 долларов. Но это не прибавило ему популярности", - сказал он.

По мнению эксперта, так произошло потому, что есть и другие факторы, в частности, уровень коррупции, которые влияют на ситуацию.

По мнению К.БОНДАРЕНКО, в случае ухода Х.МУБАРАКА с поста Президента Египта, он все равно оставит после себя другое общество, другую страну. Политолог напомнил, что во время прихода к власти Х.МУБАРАКА все вопросы в стране решались при помощи автоматных очередей, а сегодня в Египте на ситуацию влияют массовые выступления.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь СЕМИВОЛОС отметил, что если сегодня представители властей Египта не пойдут на диалог с участниками акций протеста, то завтра им придется бежать со страны. Он подчеркнул, что чем больше накаляется конфликт, тем меньше остается места для диалога и компромиссов.

«Если эскалация будет возрастать, то, очевидно, что ситуация в Египте превратится в «игру с нулевой суммой» - правящей элите Египта останется лишь оставить страну, если они не хотят что бы их казнили. Если они хотят прекратить конфликт – это надо делать сегодня, завтра будет уже поздно», - уверен эксперт.

Как сообщал УНИАН, ч 25 января в Египте проходят массовые акции протеста с требованиями смены режима Х.МУБАРАКА, находящегося у власти 30 лет, проведения экономических и политических реформ.

Жертвами беспорядков, по неофициальным данным, уже стали несколько сотен человек, ранены несколько тысяч.