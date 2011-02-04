ВР разобралась с девятью совместителями

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия девяти народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, парламент прекратил полномочия народного депутата Владимира ДЕМИШКАНА (фракция Партии регионов) в связи с назначением его председателем Государственной службы автомобильных дорог Украины (26 мая 2010 г.). За принятие соответствующего решения проголосовали 378 народных депутатов из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Также ВР прекратила полномочия народного депутата Николая ДЖИГИ (фракция Партии регионов) в связи с его назначением председателем Винницкой облгосадминистрации (2 июня 2010 года). Это решение поддержали 382 народных депутаты из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Также прекращены полномочия Григория ИЛЬЯШОВА (фракция ПР) в связи с назначением председателем Службы внешнего разведки (18 июня 2010 г.). “За” проголосовали 385 народных депутатов из 421.

Кроме того, ВР прекратила полномочия Николая ЗЛОЧЕВСКОГО (фракция ПР) в связи с назначением министром экологии (это решение поддержали 387 народных депутатов из 421); Леонида ФЕСЕНКО (фракция ПР) в связи с назначением судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел (389 из 421); Дмитрия САЛАМАТИНА в связи с назначением генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром»(365 из 420) и депутата от КПУ Игоря КАЛЕТНИКА в связи с назначением председателем Государственной таможенной службы Украины (346 из 420).

Также парламент прекратил полномочия депутата Алексея БОЯРЧУКА (фракция Партии регионов) в связи с избранием городским председателем Ялты. За это решение проголосовали 383 народных депутатов из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Кроме того, парламент прекратил полномочия депутата от "БЮТ-Батькивщина" Олега БАБАЕВА в связи с избранием председателем города Кременчуга Полтавской области (369 из 414).