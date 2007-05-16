Мороз хочет оставить Ющенко без министров и фактически без вето

Глава Верховной Рады Александр Мороз предлагает внести изменения в Конституцию, согласно которым всех членов Кабинета министров будет назначать Верховная Рада.

Это одно из изменений, которые обсуждаются на расширенном заседании консультативно-совещательного совета при участии вице-премьера Владимира Рыбака, нескольких министров, мэров городов Украины и других чиновников.

Среди прочих изменений предлагается увеличить срок проведения внеочередных выборов парламента с 60 до 90 дней, ввести ограниченный вариант депутатского мандата.

"Депутат ответственен перед законом как и другие граждане, кроме случаев, которые предусматривают арест или задержание – здесь нужно согласие Верховной Рады", - уточнил Мороз.

Также предлагается, чтобы официальное толкование законов осуществлял их автор, а толкование Конституции – Конституционный Суд.

"Упрощается порядок назначения членов правительства, все они вносятся коалицией, все одинаковые и не будет дискуссии, которая была на протяжении последнего года", - отметил Мороз.

Кроме того предлагается, чтобы для роспуска Верховной Рады президент должен был бы получить подтверждение КС относительно оснований, на которых он хочет прекратить полномочия парламента.

"Также депутатам предоставляется право о самороспуске, для чего необходимы 300 голосов", - отметил спикер.

Также изменениями в Конституцию предлагается упорядочить процедуру введения законов в действие: "В соответствии с действующей процедурой, проект закона, поддержанный депутатами, направляется президенту. Тот на протяжении 15 дней должен или подписать закон или ветировать его".

"По возвращении парламент или голосует закон и снова отправляет президенту, или он преодолевает вето президента 300 голосами. Если президент не подписывает закон, его обнародуют с подписью спикера", - добавил Мороз.

Вместо этого изменениями предлагается направлять президенту на подпись проект закона, если через 15 дней он его не подписывает, то закон считается принятым и может быть обнародован с подписью спикера.

"Если наложено вето, то проект закона снова рассматривается депутатами и при повторном голосовании вето считается преодоленным", - добавил спикер.

Также предлагается более четко выписанная процедура импичмента, "она перестает быть неработающей из-за уменьшения количества необходимых голосов до 2/3 от состава". Сейчас импичмент голосуется в два этапа: сперва 2/3 состава парламента, а потом 3/4.

Относительно полномочий Генпрокуратуры, то предлагается, чтобы вместо общего наблюдения, она осуществляла лишь наблюдение за соблюдением законов органами власти и служебными лицами. До 2010 года эта норма не будет работать для адаптации, заметил Мороз.

Спикер попросил участников заседания предоставить свои предложения и высказал пожелание, чтобы предложенный законопроект мог уже в четверг-пятницу быть рассмотрен в Верховной Раде.

Украинская правда