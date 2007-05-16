Мороз обозвал СБУ жандармерией

Верховная Рада Украины обратилась в Счетную палату относительно проверки, как используются бюджетные средства Службой безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 246 народных депутатов из 258, зарегистрированных в зале.

Как отметил на заседании председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, парламент хочет завтра обязательно заслушать представителей СБУ и Генеральной прокуратуры по поводу правовой оценки заявлений представителей Секретариата Президента Украины о существовании угрозы жизни отдельных государственных деятелей. А.МОРОЗ считает, что они сегодня «не случайно не присутствуют» на сессии парламента.

Он отметил, что странно, когда СБУ не хочет проинформировать о том, что есть в сфере ее деятельности. При этом А.МОРОЗ напомнил, что руководитель СБУ назначается в парламенте. «И это даже не основной аргумент», - добавил он.

Как считает председатель парламента, когда речь идет об обеспечении прослушивания телефонов здесь СБУ «на первых порах идут».

По словам А.МОРОЗА, «возле ЦИК сидят представители СБУ с компьютером и следят за каждым членом ЦИК, когда пришел, куда пошел, с кем встречался, и сразу складывается информация». «То возникает вопрос: это жандармерия или СБУ», - отметил А.МОРОЗ.

Он считает, что в связи с этим необходимо выяснить, «куда идут государственные деньги, которые выделяются из бюджета, и с налогов, которые платят люди». А.МОРОЗ предложил обратиться в Счетную палату по этому поводу, и парламент его поддержал.