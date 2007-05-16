Комитет ВР рассмотрит вопрос о заявлении Гелетея о подготовке покушений на политиков

15-00 - Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен вопрос о заявлении руководителя Главной Службы Секретариата Президента Украины по вопросам деятельности правоохранительных органов В.Гелетея об угрозе жизни и подготовке покушений на известных украинских политических деятелей и государственных служащих (ул.Садовая, 3-а, к.1224). Вход по карточкам аккредитации.