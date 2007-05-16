Наша Украина боится, что НС Луценко и Правица уйдут в самостоятельное плавание

Член фракции "Наша Украина" Руслан Князевич считает, что в случае создания мегаблока между "Нашей Украиной", "Народной самообороной" и "Украинской правицей", НСНУ должен получить 60% мест в общем избирательном списке.

"Если мы говорим о блоке под названием "Наша Украина", где НСНУ будет скелетом, то контрольный пакет должен принадлежать нам. Мы должны пойти на формулу НСНУ - 60%, "Самооборона" и "Правица" - 40%", - сказал он в интервью газете "24", сообщает сайт Нашей Украины.

"Иначе возможна ситуация, когда одна из составляющих блока может пойти в самостоятельное плавание. Если у наших партнеров будет половина списка, то будущей единственной фракции может не быть как таковой, а ответственность будет на "Нашей Украине", - добавил Князевич.