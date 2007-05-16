ПР: из Секретариата Президента вчера весь день давили на донецкий суд

Партия регионов заявляет о давлении заместителя главы Секретариата Президента Украины Игоря ПУКШИНА на Кировский районный суд Донецка, который приостановил действие указа Президента об увольнении судей Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО.

Об этом сказано в заявлении Партии регионов, размещенном на ее официальном сайте.

«Членам Партии регионов стало известно о том, что в течение дня (15 мая - УНИАН) Кировский районный суд г. Донецка целый день подвергался психологическому давлению со стороны Секретариата Президента в лице заместителя главы Секретариата Игоря ПУКШИНА. Неудовольствие и угрозы чиновника были вызваны тем, что Кировский районный суд г. Донецка «посмел» приостановить решение Указа Президента об увольнении судей Конституционного суда Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО», - сказано в документе.

В Партии регионов утверждают, что «данный чиновник неоднократно звонил и председателю Кировского районного суда, и судье, который принял к рассмотрению иск народного депутата Украины Александра ЗАЦА». Авторы документа напоминают, что суть иска сводилась к вопросу о незаконности увольнения судей Конституционного Суда. «По телефону Игорь ПУКШИН угрожал председателю суда уволить его посредством Указа Президента, а судье, выносившему решение, - отменой указа о его избрании судьей», утверждают в Партии регионов. «Такие же «меры» в свое время были приняты и в отношении судей Печерского суда, Феодосийского суда и уже вышеупомянутых судей Конституционного Суда», отмечается в документе.

Партия регионов расценивает данные действия должностного лица из Секретариата Президента как системно противоправные и требует правоохранительные органы дать им правовую оценку. Однако уже сейчас можно определить данное поведение как злоупотребление служебным положением, за что законом предусмотрена уголовная ответственность, убеждены подписанты документа.

Как сообщал УНИАН, 16 мая некоторые СМИ, ссылаясь на источники в Партии регионов, распространили информацию, что Кировский райсуд Донцка суд приостановил действие указов об освобождении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН подтвердил наличие судебного постановления, которым было остановлено действие указов Президента об освобождении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО, но отметил незаконность этого решения.