Янукович: мы не живем в сказке...

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает европейскую интеграцию Украины не самоцелью, а путем внедрения европейских стандартов в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью польским журналистам.

"Украина готова интегрироваться с Евросоюзом настолько, насколько ЕС к этому готов. Членство в Евросоюзе для нас не является самоцелью, это дорога к модернизации, к приближению Украины к европейским стандартам”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что Украина планирует в этом году подписать договор о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом, а также выполнить «Дорожную карту» по введению безвизового режима для украинцев.

В.ЯНУКОВИЧ также отбросил обвинения, что улучшение украинско-российских отношений, в том числе согласие Украины на продолжение базирования российского Черноморского флота в Крыму, вредит отношениям с Европейским Союзом.

«Наша политика направлена на охрану собственных национальных интересов. Мы не живем в сказке и понимаем, что наши партнеры тоже защищают свои собственные интересы”, - сказал он.

Президент отметил, что новой власти Украины удалось добиться роста уровня товарооборота с Россией до 40 млрд. долларов после того, как он упал – во времена управления государством предыдущей командой – до 13 млрд. долларов. „Украина тогда проиграла с Россией все, что можно было проиграть”, - сказал он.