Азаров вызывает на Кабмин крупнейших должников за газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ намерен заслушать на следующем заседании Кабинета министров руководителей областей, которые имеют максимальные долги за использованный природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании КМУ.

«Требую, чтобы на следующее заседание правительства вызвали наибольших должников – руководителей регионов, которые позволяют себе не платить (за газ – УНИАН). И мы предметно и принципиально разберемся на заседании Кабмина с ними», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что сегодня нет никаких оснований не рассчитываться с долгами, поскольку остатки средств в местных бюджетах составляют приблизительно 10 млрд. грн., а долги перед предприятиями теплокоммунэнерго достигают 3 млрд.

«Видно, что никаких объективных оснований для задолженности нет. Какие еще могут быть первоочередные расходы, когда не уплачено за природный газ? На самом деле, это беспринципность и отсутствие дисциплины некоторых руководителей», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что не видит принципиальной позиции Министерства энергетики и угольной промышленности в решении вопроса ликвидации задолженности за потребленный газ.

Как сообщал УНИАН, по данным оперативного мониторинга, наибольшая задолженность за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), у предприятий ТКЭ Донецкой (621 млн. грн.), Днепропетровской (567 млн. грн.), Харьковской (526 млн. грн.), Луганской (215 млн. грн.), Запорожской (200 млн. грн.), Одесской (187 млн. грн.), Киевской (174 млн. грн.), Львовской (164 млн. грн.), Полтавской (133 млн. грн.) областей, а также АР Крым (142 млн. грн.).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ демонстрируют теплоснабжающие предприятия Закарпатской (28%), Волынской (30%), Кировоградской (34%), Донецкой, Луганской (по 36%), Днепропетровской (37%) областей, а также АР Крым (31%).

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.