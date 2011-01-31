Людмила Янукович открыла дворец культуры в с.Бобриково

Супруга Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ приняла участие в открытии после реконструкции Дворца культуры в селе Бобриково Антрацитовского района Луганской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной госадминистрации, отметив, что мероприятие прошло 29 января.

Супруга Президента поблагодарила местных жителей за единство духа и стойкость воли, которую они демонстрируют с 2004 года, и за то, что они любят, чтят свое село, и делают его современную историю.

Л.ЯНУКОВИЧ заверила жителей Луганской области в поддержке со стороны Президента Украины, а вновь открытому Дворцу культуры подарила компьютер.

В свою очередь жители Бобриково пригласили супругу Президента принять участие в праздновании 235-летия села в октябре 2011 года.