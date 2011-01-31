Несколько воинских частей в Киевской области сидят без хлеба

В нескольких воинских частях Киевской области солдаты и офицеры-летчики остались без хлеба, являющегося обязательным элементом армейского рациона.

Об этом агентству УНИАН сообщил источник в воинской части А-2215, которой командует полковник Дмитрий ФИЛАТОВ (военный гарнизон Борисполь, летная бригада, обеспечивающая перелеты, в том числе, руководящего состава Минобороны Украины и Генштаба ВСУ).

Несколько военнослужащих части, пожелавших остаться неназваными, подтвердили, что действительно с 26 января перестали получать белый и черный хлеб, положенный по нормам, предусмотренным соответствующим постановлением Кабинета министров Украины. Таким образом, вот уже шестой день подряд 120 военнослужащих срочной службы и более 300 офицеров и прапорщиков летно-технического состава лишены положенного довольствия по части хлеба.

Как рассказал один из собеседников агентства, в поисках выхода из ситуации 26 и 27 января один из офицеров службы тыла части вынужден был закупать хлеб за наличные, взяв их из кассы буфета Государственного предприятия Министерства обороны Украины «Білоцерківський військторг», занимающегося организацией питания военнослужащих в указанном воинском коллективе.

28 января в части была налажена выпечка хлеба своими силами. При этом мука для его производства изымается со складов неприкосновенного запаса, а приготовление хлеба ведется силами сотрудников столовой, что не предусмотрено инструкциями. В результате удается испечь лишь 150 г хлеба из расчета на одного военнослужащего, хотя по нормам положено около 750 г. Естественно, при этом не может быть и речи о соблюдении технологических норм, отметил собеседник агентства.

Источник не исключил, что в подобного рода ситуации оказалась не только его часть. «Явно случай не единичный, ибо на сегодня Министерство обороны не платит за питание солдат с сентября 2010 года», - отметил он.

Как известно, долг Минобороны за предоставленные услуги в сфере питания за четвертый квартал 2010 года составил более 100 млн. грн. В январе 2011 года ситуация усугубилась, суммарный долг увеличился на почти 75 млн. грн., достигнув 175 млн. грн.

Когда будет произведен расчет по долгам, в Минобороны не комментируют, невзирая на то, что в конце 2010 года Кабмин перечислил на эти цели 87 млн. грн.

Ситуацию, сложившуюся с питанием военнослужащих, в пресс-службе Минобороны, по телефону отказались комментировать.