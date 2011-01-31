Литвин уже насчитал 310 голосов за изменения в Конституцию

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что за изменения в Конституцию проголосуют более 310 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«В принципе, голоса есть, я думаю, что где-то после 310 голосов», - сказал, в частности, спикер.

При этом В.ЛИТВИН высказал мнение, что, «понятно, будет попытка отдельных депутатов или групп соблюсти такую политическую чистоту – вы за нас проголосуйте, нас это решение устраивает, а политически мы будем говорить о том, что нужно поднимать страну на выборы».

В.ЛИТВИН сообщил, что предлагалось провести голосование в тайном режиме, и тогда можно будет получить «результат 400 и более голосов». «Я думаю, что разницы нет – 300 или 400, главное, чтобы было позитивное решение, потому что все другое приведет к неопределенности», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он добавил, что, «очевидно, нам не нужно искушать судьбу и искать сегодня основания для политического возмущения, политической активизации ввиду того, что страна, как и весь мир, стоит перед значительными вызовами».

«Сегодня мир напоминает бутылку шампанского, которую все трясут, которую уже достаточно долго стрясли, сняли проволоку, но еще не выстрелила пробка», - отметил В.ЛИТВИН. По его словам, в такой ситуации необходимо «сохранить дальновидность».

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН предлагает в четверг, 3 февраля, рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно сроков проведения выборов в стране.

Справка УНИАН. ВР 19 ноября 2010 года предварительно одобрила изменения в Конституцию, касающиеся даты проведения следующих очередных выборов народных депутатов, Президента и местных выборов.

Законопроектом предусмотрено, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года, а Президента Украины – в последнее воскресенье марта 2015 года.

При этом проектом закона установлено, что все органы власти будут избираться сроком на 5 лет.

Кроме того, предусмотрено, что Верховная Рада АР Крым, местные советы, а также главы населенных пунктов избираются на пятилетний срок только на очередных выборах.

Окончательное решение по данному проекту закона Верховная Рада должна принять на сессии, начавшейся сегодня, 1 февраля 2011 года.