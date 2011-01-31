Регионал Хара выступил против правительства

Депутат от Партии регионов Василий Хара категорически осудил Пенсионную реформу , инициируемую правительством Азарова. Об этом депутат сообщил в комментарии "Подробностям".

В частности, Хара подверг критике инициативу повышения пенсионного возраста, которая, по мнению регионала, является "пагубной крайней мерой". Он также заявил, что подобную оценку поддерживает вся Федерация профсоюзов, которую он возглавляет.

"Мы категорически выступаем против инициативы Кабинета министров о повышении пенсионного возраста. Даже благополучная Франция бастует против этого. Так во Франции исчерпаны ресурсы пополнения Пенсионного фонда, а у нас они еще есть", - подчеркнул Хара.

Вместе с тем, он высказался за меры, которые должны стать альтернативой Пенсионной реформы, - отмена упрощенной системы налогообложений для предпринимателей, восстановление производства и вывод экономики из тени. По его словам, выполнение всех этих мер может увеличить поступления в бюджет на 70-75 миллиардов гривен, притом, что повышение пенсионного возраста даст лишь 500-600 миллионов.

Накануне, один из руководителей Запорожского облсовпрофа Виталий Каплий заявил, что профсоюзы не поддерживают Пенсионную реформу, так как она нарушает конституционные права граждан. Кроме того, против реформы высказывались представители Львовской, Черкасской и ряда других областей.

Как сообщают источники в ФПУ, во время внутреннего планового селекторного совещания Василий Хара призвал региональных руководителей начать масштабную кампанию против Пенсионной реформы в регионах, которые региональные организации должны приурочить ко дню рассмотрения реформы в Верховной раде.

Напомним, что 13 декабря в парламенте был зарегистрирован законопроект "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", разработанный под руководством вице-премьер-министра Сергея Тигипко. Законопроект предусматривает ряд мер направленных на ликвидацию дефицита бюджета Пенсионного фонда, в частности увеличение на пять лет пенсионного возраста для женщин - с 55 до 60 лет. На 16 февраля намечены первые слушания данного законопроекта в Верховной Раде. До этого законопроект пенсионной реформы должны обсудить в регионах.