Акимова советует крестьянам не бояться продажи земли
"Это тот путь, по которому шла вся Европа"
Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА считает безосновательным опасение украинских крестьян, что они станут по сути "крепостными" в случае снятия моратория на продажу земли.
На этом она акцентировала в интервью 5-му каналу в воскресенье.
"Это очень наивная, если не сказать, пагубная позиция", - сказала И.АКИМОВА.
По ее словам, сегодня у крестьян практически нет на руках сертификата собственности на землю, они вынуждены за копейки сдавать в аренду землю, к тому же неформальным образом.
"Даже на бумаге он не чувствует себя хозяином, поскольку у него нет сертификата. Вот это называется «крепостная зависимость», - отметила первый заместитель главы Администрации Президента.
И.АКИМОВА убеждена, что крестьяне, получив сертификаты на землю, самостоятельно будут решать, каким образом можно этот участок использовать. "Хочет он работать на земле сам - развивать фермерское хозяйство, или совместно с кем-то организовывать коллективное хозяйство - двери открыты. Не хочет - его полное право продать эту землю. Это тот путь, по которому шла вся Европа", - сказала она.