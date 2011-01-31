Акимова советует крестьянам не бояться продажи земли

Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА считает безосновательным опасение украинских крестьян, что они станут по сути "крепостными" в случае снятия моратория на продажу земли.

На этом она акцентировала в интервью 5-му каналу в воскресенье.

"Это очень наивная, если не сказать, пагубная позиция", - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, сегодня у крестьян практически нет на руках сертификата собственности на землю, они вынуждены за копейки сдавать в аренду землю, к тому же неформальным образом.

"Даже на бумаге он не чувствует себя хозяином, поскольку у него нет сертификата. Вот это называется «крепостная зависимость», - отметила первый заместитель главы Администрации Президента.

И.АКИМОВА убеждена, что крестьяне, получив сертификаты на землю, самостоятельно будут решать, каким образом можно этот участок использовать. "Хочет он работать на земле сам - развивать фермерское хозяйство, или совместно с кем-то организовывать коллективное хозяйство - двери открыты. Не хочет - его полное право продать эту землю. Это тот путь, по которому шла вся Европа", - сказала она.