Табачник: как отличить университет от академии, придумал Вакарчук

Количество высших учебных заведений Украины необходимо существенно сократить, поскольку многие из них предоставляют некачественное образование, заявил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сказал на конференции «Культурно-языковое многообразие Украины - фактор стабильности и опережающего развития», проведенной в субботу в Симферополе общественной организацией «Собор гражданского согласия», созданной по инициативе министра.

Форум собрал около 50 крымских политологов, деканов и преподавателей университетов полуострова. Около 10 студентов провели у здания гостиницы, где проходило мероприятие, акцию против реформ в вузах.

«Не может лавка по торговле образовательными услугами, имеющая несколько сот человек, именоваться университетом», - подчеркнул министр.

Д.ТАБАЧНИК заявил, что университетов в Украине сейчас больше, чем в Бельгии, Германии, Италии, Польше, Франции «вместе взятых».

«Украина, позволю себе вспомнить О`Генри и его Боливара, который не мог вынести двоих, не может вынести 900 высших учебных заведений. Это не прихоть ТАБАЧНИКА, это - предчувствие Армагеддона высшего образования», - сказал он.

Министр утверждает, что нормы о количественных параметрах, отделяющих университет от академии, академию - от коллегиума, на которые политические оппоненты «лают, как потерявшие стыд и совесть», были наработаны и внесены в проект закона о высшем образовании его предшественником - профессором Иваном ВАКАРЧУКОМ.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, суть предложенной реформы образования заключается в создании крупных региональных университетов путем объединения вузов на добровольной основе.

«Ни один университет насильно не будет объединен с другим. Это раз. Во-вторых, все те, кто на сегодняшний день являются студентами, могут быть абсолютно спокойны: они получат возможность закончить образование по избранному профилю, более того, получить диплом того высшего учебного заведения, куда они поступали», - сказал Д.ТАБАЧНИК позже на пресс-конференции.