Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ не уверен, что сегодняшняя модель управления Киевом - окончательная и намерен вернуться к этому вопросу в мае.

Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели. Украина» (№3 от 29 января 2011 г.).

«На самом деле могут быть абсолютно разные модели управления таким мегаполисом, как Киев. Более того, я не уверен, что та модель, которая действует сейчас, окончательная. Ведь если исходить сугубо из научного подхода, то создать оптимальную систему управления можно только при наличии стратегического плана развития города. Когда каждая структура управления будет иметь свою зону ответственности. Поэтому где-то в мае, когда мы уже будем видеть, на какой план развития выходим, нам придется вернуться к более предметному разговору о системе управления столицей», - сказал А.ПОПОВ.

„Я очень хорошо, поверьте мне, знаю, что такое местное самоуправление, административная реформа и эффективная система управления. Я получал соответствующие знания в Нью-Йоркском университете, а также повышал квалификацию государственного служащего в структурах ЕС. Административная реформа - это, прежде всего, понимание задач, которые власть и территориальная община должны поставить перед собой на долгосрочный период. И наша команда, как вам известно, с первых дней начала заниматься стратегией развития Киева до 2025 года“, - заявил он.

По словам А.ПОПОВА, такая реформа невозможна также без эффективного использования бюджетных средств. "В этом направлении мы уже предприняли ряд важных шагов. Разработан программно-целевой метод распределения и использования бюджетных средств. Именно с таким подходом, а также усилением эффективности системы управления Киева связана ликвидация райсоветов, о которой вы говорите“, - сказал глава КГГА.