В Давосе Янукович встретился с премьером Великобритании

В Давосе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом КЕМЕРОНОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, эта встреча не планировалась в программе рабочего визита главы государства в Давос в рамках мероприятий Всемирного экономического форума.

Во время общения В.ЯНУКОВИЧ и Д.КЕМЕРОН обсудили актуальные вопросы активизации украинско-британского политического диалога и углубления торгово-экономического сотрудничества.