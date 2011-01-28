В Давосе Янукович встретился с премьером Великобритании
17:28, 28 января 2011Политика
1131 0
Говорили об активизации диалога
В Давосе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с премьер-министром Великобритании Дэвидом КЕМЕРОНОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, эта встреча не планировалась в программе рабочего визита главы государства в Давос в рамках мероприятий Всемирного экономического форума.
Во время общения В.ЯНУКОВИЧ и Д.КЕМЕРОН обсудили актуальные вопросы активизации украинско-британского политического диалога и углубления торгово-экономического сотрудничества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter