Азаров «завалит» Украину китайской гречкой

Правительство намерено ввезти в Украину 20 тыс. тонн гречки из Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил директор департамента развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.

«Идут переговоры, и в ближайшее время наша делегация поедет в Китай, где есть договоренность о завозе 20 тыс. тонн гречки в Украину», - сказал он.

А.РОЗГОН отметил, что цена гречки пока что является предметом переговоров, однако, по предварительным расчетам, ее отпускная цена не будет превышать 10-11 грн. за килограмм. Импортером выступит государственная компания.

«Пока что есть два претендента - «Хлеб Инвестстрой» и «Зерно», созданное на базе ГАК «Хлеб Украины». «Это будет ответ правительства на вызовы рынка и тех, кто сегодня лоббируют и поддерживают рост цен», - сказал А.РОЗГОН.

Он отметил, что 20 тыс. тонн – это двухмесячное потребление Украины, и импорт этого объема не окажет негативного влияния на площади посевов под этой культурой в текущем году, а позволит стабилизировать цену на гречку до нового урожая.

Как сообщал УНИАН, на форвардные закупки разных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе гречки, правительство выделило 5 млрд. грн. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Виннице.

Справка УНИАН. В последние годы производство гречки в Украине постоянно сокращалось: производство гречки урожая 2009 года составило 188,6 тыс. тонн; урожая 2008 года – 241 тыс. тонн; урожая 2007 года – 217,4 тыс. тонн.

На 27 января 2011 г. в торговых сетях Киева стоимость килограмма фасованной гречки колебалась от 18 грн. (как правило, продукция "собственных торговых марок") до 23-26 грн. у производителей гречневой крупы.

На 20 января стоимость 1 кг фасованной гречки колебалась от 18 до 20 грн., 1 кг развесной – 15,50-16 грн.

В декабре 2010 года 1 кг фасованной гречки стоил около 13 грн., развесной – 10-11 грн.